Агент Тухеля провёл переговоры со спортивным директором «Баварии»

Агент Олаф Майнкинг, представляющий интересы главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля, провёл переговоры со спортивным директором клуба Максом Эберлем. Об этом сообщает издание Bild.

По сведениям источника, агент Тухеля присутствовал на тренировочной базе «Баварии», где лично разговаривал с Эберлем. Напомним, Томас должен покинуть Мюнхен по окончании сезона, но руководство может попытаться сохранить специалиста. Дело в том, что клуб не смог найти достойного кандидата на замену Тухелю.

Ранее сообщалось, что Томас также интересен командам из Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед». Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года, когда заменил Юлиана Нагельсманна.