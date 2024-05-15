Ситуация Тухеля в «Баварии» изменилась

Томас Тухель может продолжить работу с «Баварией». Как сообщает журналист немецкого Sky Sport Керри Хау, позитивные сигналы от команды и инициатива нескольких лидеров оказали влияние. Теперь директора клуба Макс Эберль и Кристоф Фройнд поддерживают сохранение Тухеля у руля команды и ведут предметные переговоры на этот счёт с тренером и его представителем.

Отмечается, что Тухель готов продолжить работу. Для него главным условием является полная поддержка руководства клуба.

В чемпионате Германии сезона 2023/2024 «Баварии» остаётся провести один матч – против «Хоффенхайма» на выезде 18 мая.

Два лидера «Баварии» выступили за сохранение Тухеля