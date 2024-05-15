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Анчелотти не хочет отпускать Менди в случае трансфера Дэвиса

15 Мая 2024 • 12:25 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
18.05 16:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти летом не хочет отпускать левого защитника Ферлана Менди. По информации от Relevo, итальянский специалист хочет сохранить француза даже в том случае, если команда провернёт трансфер Альфонсо Дэвиса из мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Реал» может продать Менди летом, ведь контракт футболиста заканчивается уже в 2025 году. Тем не менее, главный тренер «королевского клуба» намерен сохранить Ферлана, который выступает за «Реал» с 2019 года.

28-летний Менди провёл 22 матча в этом розыгрыше Ла Лиги, но не отметился ни одним результативным действием.

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Реал Мадрид Бавария Карло Анчелотти Альфонсо Дэвис ещё теги

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