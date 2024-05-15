«Реал» расстанется с нападающим - названо имя

Центральный нападающий Икер Браво покинет мадридский «Реал» по завершении нынешнего зона, об этом рапортует портал Todofichajes. В настоящий момент 19-летний футболист выступает за молодежную команду «королевского» клуба на правах аренды.

Полноценный контракт Браво принадлежит леверкузенскому «Байеру». Арендный договор Икера со «сливочными» истекает в конце июня текущего года. Его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

Напомним, что «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. 1 июня подопечные Карло Анчелотти сыграют с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдет на «Уэмбли».