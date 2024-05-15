Хаби Алонсо хочет перехватить полузащитника у «Ливерпуля» и «Барселоны»

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро может сменить чемпионат. По информации журналистов Todofichajes, в подписании 20-летнего футболиста заинтересован леверкузенский «Байер». Главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо хотел бы видеть этого игрока в своей команде.

Молейро выступает за «Лас-Пальмас» с июля 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между полузащитником и клубом рассчитан до середины 2026-го. Трансферная стоимость Альберто оценивается в десять миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 25 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.

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