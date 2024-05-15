Фримпонг может перебраться в стан конкурентов «Байера»

Правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг летом может продолжить карьеру в стане конкурентов своей команды. По информации от Bild, мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к нидерландцу, у которого в контракте прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

Источник сообщает, что ситуация с трансфером Фримпонга в «Баварию» пока усложняется отсутствием нового тренера у мюнхенской команды. Руководство не хочет совершать трансферы перед назначением наставника, поэтому сделка пока откладывается.

23-летний Фримпонг в этом розыгрыше немецкой Бундеслиги отметился 9 голами и 7 результативными передачами.