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Станишич не сообщал «Баварии» о желании остаться в «Байере»

15 Мая 2024 • 10:22 Комментировать
Байер Л
...
Аугсбург
18.05 16:30

Защитник леверкузенского «Байера» Йосип Станишич не сообщал руководству мюнхенской «Баварии» о желании остаться в стане «фармацевтов». По информации от журналиста Кристофера Мичела, данная информация не соответствует действительности.

Если верить источнику, желание хорватского футболиста заключается в том, чтобы вернуться в «Баварию» как по спортивным, так и по личным причинам. Йосип хочет находиться ближе к своей семье, которая проживает в Мюнхене.

Напомним, в этом сезоне Станишич не был стабильным игроком основы в «Байере», но помог леверкузенскому клубу выиграть чемпионат Германии и дойти до финала Кубка Германии и Лиги Европы.

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