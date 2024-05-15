Станишич не сообщал «Баварии» о желании остаться в «Байере»

Защитник леверкузенского «Байера» Йосип Станишич не сообщал руководству мюнхенской «Баварии» о желании остаться в стане «фармацевтов». По информации от журналиста Кристофера Мичела, данная информация не соответствует действительности.

Если верить источнику, желание хорватского футболиста заключается в том, чтобы вернуться в «Баварию» как по спортивным, так и по личным причинам. Йосип хочет находиться ближе к своей семье, которая проживает в Мюнхене.

Напомним, в этом сезоне Станишич не был стабильным игроком основы в «Байере», но помог леверкузенскому клубу выиграть чемпионат Германии и дойти до финала Кубка Германии и Лиги Европы.