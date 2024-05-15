​Дортмундская «Боруссия» хочет Беннасера

Финалист Лиги чемпионов, дортмундская «Боруссия», положила глаз на алжирского защитника Исмаэля Беннасера. Ранее итальянский «Милан» уже выражал намерение получить предложения на футболиста, и теперь они конкретизировались - от недавнего соперника «Милана» по группе Лиги чемпионов.

Как сообщает Shoot Africa, «Боруссия» готова выплатить за Беннасера запрашиваемые «Миланом» 35 миллионов евро. Действующий контракт Беннасера с «Миланом» рассчитан до лета 2027 года. Алжирский футболист выступает за свой нынешний клуб с 2019 года. Перед этим он защищал цвета «Эмполи».