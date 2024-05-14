Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо

Хаби Алонсо показывает отличные результаты в качестве главного тренера «Байера». Разумеется, интерес к молодому специалисту проявляют более статусные клубы, но в марте испанец объявил, что он точно остаётся в Леверкузене на следующий сезон.

В будущем же Алонсо рассчитывает поработать со всеми тремя большими командами, в которых выступал. Речь идёт о «Ливерпуле», «Реале» и «Баварии». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Abendzeitung.

В сезоне 2023/2024 «Байер» провёл в различных соревнованиях 50 матчей. В них команда Хаби Алонсо отпраздновала 41 победу при 9 ничьих.