Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка не попал в заявку сборной Германии на Евро-2024. Журналист Керри Хау сообщает, что главный тренер Юлиан Нагельсманн решил оставить хавбека за бортом турнира.

Напомним, Горецка выступал под руководством Юлиана в «Баварии». В последнее время появились слухи о том, что Нагельсманн опасается характера Леона. Если верить СМИ, тренер боялся, что Горецка регулярно будет жаловаться на отсутствие игровой практики и портить атмосферу в раздевалке.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Бундеслиги 29-летний Леон отметился 6 голами и 7 результативными передачами.