Хуммельс не попал в заявку сборной Германии на Евро-2024

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс не сыграет за сборную Германии на чемпионате Европы, который стартует в июне. По информации от издания Bild, главный тренер Юлиан Нагельсманн не включил Хуммельса в итоговую заявку на турнир.

Отметим, что 35-летний Матс в нынешнем сезоне помог дортмундской «Боруссии» выйти в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинале с «ПСЖ» опытный защитник отметился победным голом в ворота парижан.

В этом розыгрыше Бундеслиги Хуммельс записал на свой актив 3 забитых гола. Матс в последний раз играл за сборную Германии в ноябре 2023 года в товарищеском матче против Австрии.