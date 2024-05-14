Нападающий «Штутгарта» получил вызов в сборную Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил включить заявку на Евро-2024 нападающего из «Штутгарта». Речь идёт о 27-летнем Денизе Ундаве, который в нынешнем сезоне выступал за «швабов» на правах аренды. Футболист принадлежит английскому «Брайтону».

Ундав в нынешнем сезоне стал одним из самых результативных футболистов немецкой Бундеслиги. Нападающий отметился 18 голами и 9 ассистами в чемпионате Германии и отлично действовал в связке с Серу Гирасси.

Ундав недавно дебютировал за сборную Германии, поэтому футболист уже знаком с тренерским штабом и со многими партнёрами по команде.