Нападающий Чупо-Мотинг может перейти в очередной топ-клуб

35-летний центрфорвард Эрик Чупо-Мотинг, который в конце этого сезона покинет мюнхенскую «Баварию» на правах свободного агента, может оказаться в испанском чемпионате.

Согласно сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании опытного футболиста заинтересован один из топ-клубов Ла Лиги. Речь идет о мадридском «Атлетико». «Матрасники» хотят усилить атакующую линию и заинтересовались бесплатным переходом камерунца.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Чупо-Мотинг провел 27 поединков. Нападающий записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.