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Киммих всё ещё допускает уход из «Баварии» летом

14 Мая 2024 • 12:11 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
18.05 16:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих всё ещё может покинуть свою команду в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Керри Хау, немец продолжает ждать сигнала от руководства клуба. Игрок намерен провести переговоры, чтобы получить разъяснения по поводу планов на будущее и философии игры. Если Йозуа что-то не устроит, летом он будет требовать трансфера в другую команду.

В июле 2025 года у Киммиха истекает контракт с «Баварией», поэтому мюнхенский клуб будет вынужден его продать, чтобы позже не потерять бесплатно. Ранее сообщалось, что к полузащитнику проявляют интерес такие клубы, как «Манчестер Сити», «Арсенал» и каталонская «Барселона».

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