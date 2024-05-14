Киммих всё ещё допускает уход из «Баварии» летом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих всё ещё может покинуть свою команду в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Керри Хау, немец продолжает ждать сигнала от руководства клуба. Игрок намерен провести переговоры, чтобы получить разъяснения по поводу планов на будущее и философии игры. Если Йозуа что-то не устроит, летом он будет требовать трансфера в другую команду.

В июле 2025 года у Киммиха истекает контракт с «Баварией», поэтому мюнхенский клуб будет вынужден его продать, чтобы позже не потерять бесплатно. Ранее сообщалось, что к полузащитнику проявляют интерес такие клубы, как «Манчестер Сити», «Арсенал» и каталонская «Барселона».