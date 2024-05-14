«Бавария» решила расстаться с Тухелем ещё до прихода Эберля

Мюнхенская «Бавария» решила расстаться с главным тренером Томасом Тухелем ещё до того момента, как Макс Эберль занял пост спортивного директора. Как сообщает журналист Штефан Кумбергер, у Эберля до сих пор поддерживает отличные отношения с Тухелем. Не исключено, что по инициативе Макса наставник в конечном итоге останется в «Баварии».

Напомним, мюнхенский клуб за последние недели пытался назначить сразу нескольких специалистов, но каждый из них ответил отказом. Речь идёт о Юлиане Нагельсманне, Хулене Лопетеги, Ральфе Рангнике и Унаи Эмери.

«Бавария» сейчас пытается назначить Роберто де Дзерби, который возглавляет «Брайтон».