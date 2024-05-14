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«Бавария» решила расстаться с Тухелем ещё до прихода Эберля

14 Мая 2024 • 11:55 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
18.05 16:30

Мюнхенская «Бавария» решила расстаться с главным тренером Томасом Тухелем ещё до того момента, как Макс Эберль занял пост спортивного директора. Как сообщает журналист Штефан Кумбергер, у Эберля до сих пор поддерживает отличные отношения с Тухелем. Не исключено, что по инициативе Макса наставник в конечном итоге останется в «Баварии».

Напомним, мюнхенский клуб за последние недели пытался назначить сразу нескольких специалистов, но каждый из них ответил отказом. Речь идёт о Юлиане Нагельсманне, Хулене Лопетеги, Ральфе Рангнике и Унаи Эмери.

«Бавария» сейчас пытается назначить Роберто де Дзерби, который возглавляет «Брайтон».

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Бавария Томас Тухель Макс Эберль ещё теги

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