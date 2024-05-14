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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-одноклубник Хаби Алонсо раскрыл его прозвище

14 Мая 2024 • 08:56 Комментировать

Экс-футболист сборной России и «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов рассказал о том, какое прозвище было у бывшего одноклубника Хаби Алонсо. Они вместе выступали за команду из Сан-Себастьяна с 2000 по 2003 год.

«Мы называли его Хаби с акцентом на «б», называли «Чато». Даже не знаю, почему его так называли коренные баски, а мы подхватили», - рассказал Дмитрий в эфире Okko Sport.

Напомним, что в настоящий момент Алонсо занимает пост главного тренера леверкузенского «Байера». Под его руководством «фармацевты» стали чемпионами Германии и не проиграли ни одного матча в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
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