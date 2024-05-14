Экс-одноклубник Хаби Алонсо раскрыл его прозвище

Экс-футболист сборной России и «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов рассказал о том, какое прозвище было у бывшего одноклубника Хаби Алонсо. Они вместе выступали за команду из Сан-Себастьяна с 2000 по 2003 год.

«Мы называли его Хаби с акцентом на «б», называли «Чато». Даже не знаю, почему его так называли коренные баски, а мы подхватили», - рассказал Дмитрий в эфире Okko Sport.

Напомним, что в настоящий момент Алонсо занимает пост главного тренера леверкузенского «Байера». Под его руководством «фармацевты» стали чемпионами Германии и не проиграли ни одного матча в этом сезоне.