Ветеран «Баварии» высказался о трансфере Кейна

«Сколько трофеев клуб выиграл? В прошлом сезоне команда забила много голов и без Кейна. У него очень большой оклад, переход обошелся в 100 миллионов. Если бы на острие вместо него играл Тель, не думаю, что было бы намного хуже. Но я не виню Гарри.

Клуб продал много футболок с его фамилией. Это был трансфер звезды. Можно спорить о том, было ли это ошибкой», - передает слова Дитмара Sky Sport.