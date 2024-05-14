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«Бавария» вновь отказалась от Флика

14 Мая 2024 • 05:24 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
18.05 16:30

В «Баварии» отвергли идею возвращения Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера.

Услышав отказ от Юлиана Нагельсманна, Ральфа Рангника и других специалистов, руководство мюнхенского гранда было готово вернуться к кандидатуре Флика. На протяжении нескольких дней 59-летний специалист считался основным кандидатом на пост в «Баварии», но теперь, как информирует журналист Кристиан Фальк, боссы клуба вновь отказываются от его приглашения – такое решение было принято на заседании наблюдательного совета в понедельник.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» готовы продолжить сотрудничество с Томасом Тухелем. Также в сфере интересов немецкого суперклуба, как известно, остаётся Роберто де Дзерби из «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ханс-Дитер Флик

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