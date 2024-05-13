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Чемпионат Германии. Бундеслига

Звонарек: «Очень благодарен Тухелю за шанс»

13 Мая 2024 • 23:59 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
18.05 16:30

Полузащитник «Баварии» Ловро Звонарек поблагодарил Томаса Тухеля за предоставленную возможность проявить себя.

В недавнем поединке Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:0) 19-летний футболист забил свой дебютный гол за первую команду мюнхенцев.

«Тухель действительно помог мне, он предоставил мне шанс. Я очень, очень благодарен ему за это», – приводит журналист Юлиан Буль слова хорвата.

Матч с «Вольфсбургом» стал для Ловро Звонарека четвёртым в составе «Баварии». Выступая за дубль, игрок отметился 12 голами и 8 результативными передачами в 39 матчах.

Звонарек перебрался в «Баварию» летом 2022 года из хорватского «Славена».

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