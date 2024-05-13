Звонарек: «Очень благодарен Тухелю за шанс»

Полузащитник «Баварии» Ловро Звонарек поблагодарил Томаса Тухеля за предоставленную возможность проявить себя.

В недавнем поединке Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:0) 19-летний футболист забил свой дебютный гол за первую команду мюнхенцев.

«Тухель действительно помог мне, он предоставил мне шанс. Я очень, очень благодарен ему за это», – приводит журналист Юлиан Буль слова хорвата.

Матч с «Вольфсбургом» стал для Ловро Звонарека четвёртым в составе «Баварии». Выступая за дубль, игрок отметился 12 голами и 8 результативными передачами в 39 матчах.

Звонарек перебрался в «Баварию» летом 2022 года из хорватского «Славена».