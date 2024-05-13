Чемпион Германии в составе леверкузенского «Байера» Йосип Станишич хотел бы остаться в составе «фармацевтов», а не возвращаться в «Баварию» по итогу завершения его аренды. Об этом пишет Sky Germany.

Руководство «Байера» было проинформирован о желании Станишича не возвращаться в Мюнхен, однако переговоры между «Баварией» и леверкузенским клубом по этому поводу ещё не состоялись. Ожидается, что они состоятся в конце сезона.

Контракт Станишича с «Баварией» истекает в 2026 году. В текущем сезоне за «Байер» хорват умудрился сыграть в 35 матчах во всех турнирах, забить четыре гола и раздать партнёрам шесть голевых передач.