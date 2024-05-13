Два лидера «Баварии» выступили за сохранение Тухеля

Поговаривают, что Томас Тухель может сохранить должность главного тренера «Баварии». В Мюнхене якобы обсуждают такой вариант на фоне отказа ряда специалистов.

Журналист немецкого Sky Патрик Бергер пишет в социальных сетях о том, несколько игроков «Баварии» выступили за сохранение Тухеля на тренерском мостике. В число этих футболистов входят два капитана – Мануэль Нойер и Томас Мюллер.

О решении расстаться с Тухелем по завершению сезона «Бавария» объявила в феврале. Тогда ещё не было ясно, что мюнхенцы завершат сезон без трофеев.

В сезоне 2023/2024 «Баварии» осталось провести один матч – против «Хоффенхайма» 18 мая.