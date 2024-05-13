«Бавария» может оставить Тухеля – названа причина

В «Баварии» уже обсуждают возможность сохранения Томаса Тухеля на тренерском мостике. Об этом в социальных сетях рассказывает известный журналист Кристиан Фальк. По его данным, мюнхенцы внутри клуба говорят о продолжении сотрудничества с Тухелем после того, как клуб не смог пригласить четырёх тренеров.

«Бавария» уже успела услышать «нет» от Хаби Алонсо, Юлиана Нагельсманна, Ральфа Рангника и Оливера Гласнера.

Напомним, что об уходе Тухеля по завершению сезона «Бавария» объявила ещё в феврале. Нынешний сезон мюнхенцы завершили без единого трофея, потерпев неудачи на всех фронтах.