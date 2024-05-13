Мусиала вернулся к лёгким тренировкам и готов к подготовке к Евро

Джамал Мусиала, игрок атаки мюнхенской «Баварии» был вынужден пропустить минувший матч мюнхенцев против «Вольфсбурга» в рамках Бундеслиги. Тем не менее, как пишет репортёр DFB Максимилиан Кох в своей соцсети, сейчас игрок постепенно приходит в норму после отдыха.

Так, Джамал вернулся к легким тренировкам и на следующей неделе увеличит нагрузку. Воспаление в колене утихло, и Мусиала будет готов к началу подготовки к чемпионату Европы 26 мая.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу 2024 года стартует 14 июня. Откроется футбольное первенство матчем сборной Германии, хозяйки турнира и сборной Шотландии.