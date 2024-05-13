Хаманн - о Флике в «Баварии»: «У меня огромные опасения»

«Флик проделал отличную работу в свой первый приход. Однако эти успехи были достигнуты в период коронавируса. Стоит помнить об этом. Сможет ли он снова добиться успеха? Мы видели, что произошло с Германией на мундиале-2022. У меня огромные опасения», - передает слова Дитмара Sky Sport.