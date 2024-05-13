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Тухель прокомментировал прощание с болельщиками «Баварии»

13 Мая 2024 • 12:57 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
18.05 16:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о прощании с болельщиками команды на «Альянц Арене». Напомним, вчера немецкий специалист провёл свой последний домашний поединок в качестве тренера «Баварии». Мюнхенцы смогли победить «Вольфсбург» со счётом 2:0.

«Это было то, чего я хотел. Я не являюсь большим фанатом подобных вещей, Это было не очень эмоционально, ведь все заранее обо всём знали. Тем не менее, это было приятно. К счастью, нам удалось победить», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что летом Томас может вернуться в Английскую премьер-лигу и возглавить «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
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12:57 · Германия. Бундеслига
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