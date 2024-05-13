Стали известны первые имена из заявки сборной Германии на Евро-2024

Стали известны первые имена из заявки сборной Германии на домашний чемпионат Европы, который стартует уже в июне. По информации от журналиста Фабрицио Романо, главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсманн включил в итоговый состав двух центральных защитников – Джонатана Та из леверкузенского «Байера» и Нико Шлоттербека из дортмундской «Боруссии».

Напомним, Та в нынешнем сезоне помог леверкузенскому «Байеру» выиграть Бундеслигу. Его команда вскоре также сыграет в финалах Кубка Германии и Лиги Европы. Что касается Шлоттербека, немец в этом сезоне помог дортмундской «Боруссии» дойти до финала Лиги чемпионов.

Как сообщает источник, полный состав Германии на Евро-2024 станет известен уже завтра.