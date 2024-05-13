Горецка: «Сыграть на Евро – моя мечта, но посмотрим, что решит Нагельсманн»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка в очередной раз рассказал, насколько для него важно сыграть на домашнем Евро-2024. Ранее ходили слухи о том, что главный тренер Юлиан Нагельсманн может оставить опытного хавбека за бортом турнира.

«Это моя большая цель. Я мечтаю сыграть за свою страну на столь крупном турнире, как Евро-2024. Я буду ждать. Посмотрим, что решит Нагельсманн. Я сделал всё возможное для того, чтобы показать свои сильнейшие стороны», – сказал Горецка в беседе с журналистом Юлианом Бюлем.

Горецка в этом сезоне отметился 6 голами и 7 ассистами в Бундеслиге.