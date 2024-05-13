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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо высказался после победы «Байера» 5:0

13 Мая 2024 • 10:31 Комментировать

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пообщался с журналистами после разгромной победы над «Бохумом» в матче 33-го тура Бундеслиги. «Фармацевты» выиграли со счетом 5:0.

«Ход встречи изменился после удаления у соперника. До этого было видно, что «Бохум» - хорошая команда. Мы довольны итоговым результатом. Вручение трофея в Леверкузене будет невероятным событием. Мои подопечные провели потрясающий сезон, я горжусь ими», - передает слова испанского наставника пресс-служба лиги.

Напомним, что «Байер» досрочно стал чемпионом Германии.

Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер
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