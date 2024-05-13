Хаби Алонсо высказался после победы «Байера» 5:0

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пообщался с журналистами после разгромной победы над «Бохумом» в матче 33-го тура Бундеслиги. «Фармацевты» выиграли со счетом 5:0.
«Ход встречи изменился после удаления у соперника. До этого было видно, что «Бохум» - хорошая команда. Мы довольны итоговым результатом. Вручение трофея в Леверкузене будет невероятным событием. Мои подопечные провели потрясающий сезон, я горжусь ими», - передает слова испанского наставника пресс-служба лиги.
Напомним, что «Байер» досрочно стал чемпионом Германии.
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