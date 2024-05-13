Хаби Алонсо высказался после победы «Байера» 5:0

«Ход встречи изменился после удаления у соперника. До этого было видно, что «Бохум» - хорошая команда. Мы довольны итоговым результатом. Вручение трофея в Леверкузене будет невероятным событием. Мои подопечные провели потрясающий сезон, я горжусь ими», - передает слова испанского наставника пресс-служба лиги.