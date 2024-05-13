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Спортивные директоры «Баварии» хотят пригласить 5-7 новичков летом

13 Мая 2024 • 09:49 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
18.05 16:30

Спортивные директоры мюнхенской «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд ближайшим летом хотят усилить команду 5-7 новичками. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

Напомним, руководство ещё не нашло нового тренера на замену Томасу Тухелю, который покинет клуб по окончании сезона. Тем не менее, спортивные диреторы уже всерьёз обсуждают имена потенциальных новичков.

По информациии от источника, чтобы подписать 5-7 новичков, «Баварии» также необходимо продать игроков. С некоторыми футболистами будет сложно расстаться из-за их требований по зарплате. В такую категорию относятся Лерой Сане, Серж Гнабри и другие.

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