Влияние Хаби Алонсо на игроков «Байера»: во сколько раз подорожал состав «аспириновых»

Леверкузенский «Байер» проводит невероятный сезон. Команда Хаби Алонсо удивляет своими результатами, качеством игры и самим главным тренером. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, как изменилась трансферная стоимость игроков клуба в их чемпионском сезоне.

Пятеро в сотне самых подорожавших

Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, в сотне самых подорожавших игроков сезона-2023/2024 пять футболистов из леверкузенского «Байера». Со старта текущего сезона состав «аспириновых» подорожал на 142 млн евро (с 452,5 млн евро до 594,5 млн евро). Больше, чем на 30% за один сезон – просто невероятно! Сезоны 2021/2022 и 2022/2023 трансферная стоимость всей заявки «Байера» находилась примерно на одном уровне, в районе 450 млн евро, а в сезоне-2020/2021 была и вовсе 373,25 млн евро. Хаби Алонсо умеет открывать таланты и создавать атмосферу. Теперь важно это не потерять. Сам наставник своё решение уже принял и собирается в следующем сезоне штурмовать Лигу чемпионов вместе с «Байером». Если «эффекта второго сезона» не случится, то ждём новых свершений от леверкузенских игроков, как на поле, так и в направлении рыночной стоимости.

Дорожают все

В пятёрке самых подорожавших игроков «Байера» представители всех амплуа, кроме вратарской линии. Хотя и голкипер «аспириновых» Матей Коварж, который провёл все 11 матчей в Лиге Европы, повысил свою стоимость с 1,8 млн евро до 5 млн евро.

Наибольшее относительное и абсолютное изменение стоимости в размере 233% (28 млн евро) – у Виктора Бонифасе. Ещё прошлым летом нигериец оценивался в 12 млн евро, а к маю текущего года достиг отметки в 40 млн евро. При этом форвард не проводит и 50% игрового времени, но в 31 матче сезона во всех турнирах отметился 19 забитыми мячами.

Эксекиэль Паласиос полтора года назад стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, но имел трансферную стоимость на уровне 15 млн евро. За текущий сезон полузащитник прибавил в цене на 18 млн евро.

Зимой 2020 года за Флориана Вирца было уплачено 200 тысяч евро, чтобы он стал частью молодежного состава «Байера». Спустя четыре года отметка 21-летнего таланта достигла 110 млн евро, и только в текущем сезоне форвард прибавил 25 млн евро в своей цене.

Наибольшие изменения трансферной стоимости игроков леверкузенского «Байера»

Игрок Амплуа Трансферная стоимость (изменение), млн евро Виктор Бонифасе Нападающий 40 (+28) Флориан Вирц Нападающий 110 (+25) Алехандро Гримальдо Защитник 45 (+20) Эксекиэль Паласиос Полузащитник 40 (+18) Одилон Коссуну Защитник 35 (+17)

Константин Лицин