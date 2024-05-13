Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» объявила об уходе нападающего и защитника официально

13 Мая 2024 • 08:35 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» расстается с нападающим Эриком Чупо-Мотингом и защитником Буна Сарром. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Церемония прощания с вышеназванными футболистами состоялась перед домашним поединком против «Вольфсбурга» (2:0). Чупо-Мотинг и Сарр покинут мюнхенский гранд в статусе свободных агентов, поскольку их контракты истекают в июне.

В составе «Баварии» нападающий провел 122 встречи, в которых отметился 38 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. На счету Сарра один гол и четыре ассиста в 33 проведенных поединках.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг Буна Сарр ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Модрич принял решение по будущему Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
08:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила об уходе нападающего и защитника официально
05:53 · Германия. Бундеслига
«Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде 1
05:43 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Сделаем всё возможное, чтобы сыграть в домашнем финале Лиги чемпионов»
05:32 · Германия. Бундеслига
Гримальдо не проиграл ни одного из первых 32 матчей в Бундеслиге – второй результат в истории
05:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» намерена подписать 5-7 новых игроков
04:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» снова засомневалась в кандидатуре Флика
03:54 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс сделает всё возможное для возвращения в «Барселону» слухи
03:46 · Германия. Бундеслига
«Реал» будет настаивать на трансфере Дэвиса
01:23 · Германия. Бундеслига
Агент предложил «Интеру» нападающего «Баварии»
12 Мая
22:51 · Германия. Бундеслига
​Хаби Алонсо одержал 40 побед в Бундеслиге с «Байером» - быстрее это сделали только Гвардиола и Флик
22:44 · Германия. Бундеслига
«Байер» не проигрывает 50 матчей и 351 день
22:35 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил дебютный сезон Кима Мин Джэ в «Баварии»
22:29 · Германия. Бундеслига
«Байер» забил 5 мячей на поле «Бохума»
22:26 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Я приходил в «Баварию», чтобы выиграть как можно больше трофеев»
20:23 · Германия. Бундеслига
Смешанный состав «Баварии» быстро разобрался с «Вольфсбургом»
Все новости
Рекомендуем