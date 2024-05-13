Мюнхенская «Бавария» расстается с нападающим Эриком Чупо-Мотингом и защитником Буна Сарром. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Церемония прощания с вышеназванными футболистами состоялась перед домашним поединком против «Вольфсбурга» (2:0). Чупо-Мотинг и Сарр покинут мюнхенский гранд в статусе свободных агентов, поскольку их контракты истекают в июне.

В составе «Баварии» нападающий провел 122 встречи, в которых отметился 38 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. На счету Сарра один гол и четыре ассиста в 33 проведенных поединках.