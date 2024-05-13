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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде

13 Мая 2024 • 05:53 Комментировать (1)
Бохум
0:5
Байер Л

Леверкузенскому «Байеру» покорилось очередное историческое достижение.

В воскресенье «фармацевты» разгромили «Бохум» (5:0) в своём последнем гостевом матче в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Согласно данным Opta, «Байер» стал лишь второй за всю историю Бундеслиги командой, не потерпевшей ни одного поражения на выезде за весь сезон (14 побед и три ничьи в 17 играх). Ранее это удавалось только «Баварии», причём дважды – в кампаниях 1986/87 и 2012/13 годов.

Чтобы пройти всю дистанцию Бундеслиги без поражений, «Байеру» осталось не проиграть на своём поле «Аугсбургу» в заключительном туре.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Misha_football
13 Мая 2024 в 06:59
Ура товарищам аптекарям и фармацевтам!!!...
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