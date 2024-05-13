Нойер: «Сделаем всё возможное, чтобы сыграть в домашнем финале Лиги чемпионов»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер надеется, что следующий сезон станет для его команды более успешным.

Коллектив из Мюнхена впервые за 12 лет остался без трофеев. После завершения матча 33-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:0) Нойер рассказал, чего ждёт от следующего сезона.

«Болельщики оказали нам отличный приём, несмотря на недавний вылет из Лиги чемпионов. Разумеется, они не виноваты в той неудаче. В следующем году финал состоится здесь, на «Альянц Арене», и мы сделаем всё возможное, чтобы сыграть в нём», – заявил 38-летний капитан мюнхенцев после победы в последнем для «Баварии» домашнем поединке текущей кампании.