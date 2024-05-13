Гримальдо не проиграл ни одного из первых 32 матчей в Бундеслиге – второй результат в истории

Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо приблизился к индивидуальному рекорду Бундеслиги по матчам без поражений.

Испанец ни разу не проиграл в чемпионате Германии в составе «фармацевтов», проведя 32 поединка. По данным Opta, это второй показатель за всю историю Бундеслиги после Хави Мартинеса (экс-полузащитник «Баварии»), сыгравшего 39 матчей на момент своего первого поражения в турнире.

Алехандро Гримальдо пополнил ряды «Байера» летом прошлого года, перебравшись из «Бенфики» в качестве свободного агента. В 32 встречах Бундеслиги 28-летний латераль записал на свой счёт десять забитых мячей и 13 голевых передач.