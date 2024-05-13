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«Бавария» намерена подписать 5-7 новых игроков

13 Мая 2024 • 05:21 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
18.05 16:30

В «Баварии» планируют серьёзно обновить состав после завершения текущего сезона.

Мюнхенцы впервые с 2012 года завершат кампанию без титула Бундеслиги и без трофеев вообще. Согласно информации Kicker, Кристоф Фройнд и Макс Эберль запланировали значительные изменения в команде, а именно – подписание пяти-семи новых футболистов. Чтобы воплотить амбициозные задумки в жизнь, «Баварии» придётся продать кого-то из текущего состава, что может быть непросто в силу высоких зарплат многих важных игроков мюнхенского гранда.

Напомним, что летом в «Баварии» также появится новый тренер: нынешний рулевой Томас Тухель покинет свою должность после завершения сезона.

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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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