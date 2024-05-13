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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» снова засомневалась в кандидатуре Флика

13 Мая 2024 • 04:02 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
18.05 16:30

«Бавария» может отказаться от назначения Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера.

59-летний специалист недавно стал основным кандидатом на пост у руля мюнхенцев, который в скором времени освободит Томас Тухель. По сведениям журналиста Штефана Кумбергера, вероятность возвращения Флика в «Баварию» за последнее время вновь снизилась. Ожидается, что контракт с наставником подписан не будет.

Ханс-Дитер Флик работал в «Баварии» с 2019 по 2021 год, после чего возглавил сборную Германии, из которой был уволен в сентябре 2023.

Ранее сообщалось, что опасения «Баварии» в вопросе назначения Флика вызваны его не самой выдающейся работой во главе национальной команды.

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Бавария Томас Тухель Ханс-Дитер Флик ещё теги

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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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