«Бавария» снова засомневалась в кандидатуре Флика

«Бавария» может отказаться от назначения Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера.

59-летний специалист недавно стал основным кандидатом на пост у руля мюнхенцев, который в скором времени освободит Томас Тухель. По сведениям журналиста Штефана Кумбергера, вероятность возвращения Флика в «Баварию» за последнее время вновь снизилась. Ожидается, что контракт с наставником подписан не будет.

Ханс-Дитер Флик работал в «Баварии» с 2019 по 2021 год, после чего возглавил сборную Германии, из которой был уволен в сентябре 2023.

Ранее сообщалось, что опасения «Баварии» в вопросе назначения Флика вызваны его не самой выдающейся работой во главе национальной команды.