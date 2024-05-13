Хави Симонс сделает всё возможное для возвращения в «Барселону»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс хочет перебраться в «Барселону».

21-летний футболист проводит текущий сезон в аренде в немецком «РБ Лейпциге». По слухам, игрок готов покинуть «ПСЖ» после возвращения в Париж, и одним из претендентов на нидерландца была названа «Барселона». Как сообщает Mundo Deportivo, сам Хави Симонс заинтересован в возвращении в стан «сине-гранатовых» – он сделает всё от себя зависящее, чтобы переход состоялся.

Хави Симонс обучался футболу в академии «Барселоны» с 2010 по 2019 год, после чего ушёл в «ПСЖ». Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость восходящей звезды составляет 80 млн евро.