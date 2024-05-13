«Реал» будет настаивать на трансфере Дэвиса

Мадридский «Реал» намерен усилиться левым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом.

Контракт канадца с мюнхенским грандом истекает по окончании следующего сезона. По заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» окончательно решил, что будет настаивать на трансфере Дэвиса предстоящим летом. Игрок входит в число приоритетных целей «королевского клуба».

Ранее сообщалось, что «Реал» может отказаться от подписания Альфонсо Дэвиса и сделать ставку на Ферлана Менди.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Дэвиса в 60 млн евро. В текущем сезоне защитник отметился двумя голами и шестью ассистами в 41 матче.