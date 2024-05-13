Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент предложил «Интеру» нападающего «Баварии»

13 Мая 2024 • 01:23 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
18.05 16:30

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Камерунец проводит свой последний сезон в мюнхенском клубе – его истекающий контракт не будет продлён. Согласно сведениям FcInterNews, агент Чупо-Мотинга предложил услуги своего клиента миланскому «Интеру». Сам 35-летний футболист уже связался со своими экс-одноклубниками Бенжаменом Паваром и Янном Зоммером, выступающими за «нерадзурри». Гранд Серии А пока не рассматривает форварда в качестве приоритетной опции на рынке.

Эрик Чупо-Мотинг выступает за «Баварию» с 2020 года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги ветеран отметился двумя голами и тремя ассистами, проведя 27 матчей.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Эрик Чупо-Мотинг Янн Зоммер Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Модрич принял решение по будущему Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Бавария Бавария
Вольфсбург Вольфсбург
2
0
1.02 24.00 98.00
Видео
Окончен
Бохум Бохум
Байер Л Байер Л
0
5
38.00 12.50 1.06
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
01:23 · Германия. Бундеслига
Агент предложил «Интеру» нападающего «Баварии»
12 Мая
22:51 · Германия. Бундеслига
​Хаби Алонсо одержал 40 побед в Бундеслиге с «Байером» - быстрее это сделали только Гвардиола и Флик
22:44 · Германия. Бундеслига
«Байер» не проигрывает 50 матчей и 351 день
22:35 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил дебютный сезон Кима Мин Джэ в «Баварии»
22:29 · Германия. Бундеслига
«Байер» забил 5 мячей на поле «Бохума»
22:26 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Я приходил в «Баварию», чтобы выиграть как можно больше трофеев»
20:23 · Германия. Бундеслига
Смешанный состав «Баварии» быстро разобрался с «Вольфсбургом»
18:38 · Англия. Премьер-лига
Агент рассказал о ситуации с будущим ван де Бека – игрок не хочет возвращаться в АПЛ
18:32 · Германия. Бундеслига
Нойеру покорилась отметка в 500 матчей в Бундеслиге
18:26 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» забил 6 мячей в последнем домашнем матче «Дармштадта»
18:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Вольфсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:42 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила состав на последний домашний матч сезона
16:37 · Германия. Бундеслига
«Санкт-Паули» вернулся в Бундеслигу 13 лет спустя
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла усиление в АПЛ
12:32 · Германия. Бундеслига
«Реал» определился с главной трансферной целью слухи
Все новости
Рекомендуем