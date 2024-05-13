Агент предложил «Интеру» нападающего «Баварии»

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Камерунец проводит свой последний сезон в мюнхенском клубе – его истекающий контракт не будет продлён. Согласно сведениям FcInterNews, агент Чупо-Мотинга предложил услуги своего клиента миланскому «Интеру». Сам 35-летний футболист уже связался со своими экс-одноклубниками Бенжаменом Паваром и Янном Зоммером, выступающими за «нерадзурри». Гранд Серии А пока не рассматривает форварда в качестве приоритетной опции на рынке.

Эрик Чупо-Мотинг выступает за «Баварию» с 2020 года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги ветеран отметился двумя голами и тремя ассистами, проведя 27 матчей.