​Хаби Алонсо одержал 40 побед в Бундеслиге с «Байером» - быстрее это сделали только Гвардиола и Флик

В немецком чемпионате завершился 33-й тур, и вновь выше всяких похвал сыграл «Байер» - леверкузенский клуб разгромил в гостевом матче «Бохум», 5:0. Это была 40-я победа испанского тренера Хаби Алонсо у руля «Байера» в Бундеслиге, и ему потребовались для этого 59 матчей.

Лишь двое в истории чемпионата добирались до этого рубежа быстрее - Хосеп Гвардиола (48 матчей) и Ханс Флик (50 матчей). Но они руководили не чем-нибудь, а «Баварией» - это, конечно же, чуть другие возможности.

В последнем туре немецкого чемпионата уже ставшему чемпионом «Байеру» предстоит сыграть против «Аугсбурга».