«Байер» не проигрывает 50 матчей и 351 день

В немецком чемпионате завершился 33-й тур, и вновь выше всяких похвал сыграл «Байер» - леверкузенский клуб разгромил в гостевом матче «Бохум», 5:0. Таким образом, новый чемпион Германии добрался до отметки в 50 матчей без поражений с учётом всех турниров, в которых выступает клуб.

А это, ни много ни мало, три турнира - впереди последний матч в немецком чемпионате, затем финал Лиги Европы против «Аталанты», после чего, всего лишь через три дня, финал Кубка Германии против «Кайзерслаутерна». До этого «Байер» за всю свою историю выиграл лишь два трофея - Кубок УЕФА в 1988 году и Кубок Германии в 1993.