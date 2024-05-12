Тухель оценил дебютный сезон Кима Мин Джэ в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мыслями об игре центрального защитника Кима Мин Джэ.

Южнокорейский футболист столкнулся с жёсткой критикой за свою игру в первом матче против мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Сам рулевой мюнхенцев тогда признал, что Ким подвёл команду.

«Если говорить о его игре в целом, то я доволен. К сожалению, были такие моменты, как в первом матче с «Реалом», когда он допускал ошибки, но в целом он очень надёжен. Думаю, до Кубка Азии он играл в каждом поединке и не нуждался в перерывах.

Я очень положительно отзываюсь о Киме, его характере и поведении, несмотря на некоторые неудачи, которые случаются с каждым футболистом. «Бавария» может считать, что ей повезло заполучить такого отличного игрока», – передаёт Bayern & Germany слова Тухеля.