«Байер» забил 5 мячей на поле «Бохума»

«Бохум» - тот самый клуб, который последним обыгрывал «Байер» в мае прошлого года. Именно эти две команды встретились в матче 33-го тура чемпионата Германии. Феликс Пасслак убил интригу своим фолом последней надежды на 15-й минуте - удаление, и «Бохум» не имел шансов выстоять. Гранннит Джака стрельнул с правого угла штрафной и попал в перекладину. В конце первого тайма всё стало понятно. Артур прострелил с левого фланга в штрафную, и Патрик Шик переправил мяч в дальний угол ворот - 0:1. Тут же пенальти, Виктор Бонифасе пробил по центру, а голкипер завалился в сторону.

Во втором тайме после ошибки защитника Шик атаковал из штрафной в дальний угол - парировано ногой. Бонифасе получил мяч на острие атаки и метил в левую часть ворот - штанга, при этом вратарь не реагировал. Редкий момент у «Бохума», Кевин Штёгер по летящему мячу сыграл не лучшим образом - промах. Амин Адли дважды расстреливал ворота, но попал в защитника, а также выручил вратарь. Он же сыграл на линии вратарской головой после подачи корнера - 0:3. Эдмон Тапсоба наносил удар, а Нейтан Телла в явном офсайде подправил полет мяча - не засчитан гол. Йосип Станишич на краю штрафной неожиданно для вратаря стрельнул в ближний угол - 0:4. Снова он на острие, выход один на один с вратарем и передача на одинокого Алехандро Гримальдо - 0:5.

«Байер» на 15 очков опережает ближайшего конкурента, соперник - 14-й.