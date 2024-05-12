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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» забил 5 мячей на поле «Бохума»

12 Мая 2024 • 22:29 Комментировать
Бохум
0:5
Байер Л
окончен

«Бохум» - тот самый клуб, который последним обыгрывал «Байер» в мае прошлого года. Именно эти две команды встретились в матче 33-го тура чемпионата Германии. Феликс Пасслак убил интригу своим фолом последней надежды на 15-й минуте - удаление, и «Бохум» не имел шансов выстоять. Гранннит   Джака стрельнул с правого угла штрафной и попал в перекладину. В конце первого тайма всё стало понятно. Артур прострелил с левого фланга в штрафную, и Патрик Шик переправил мяч в дальний угол ворот - 0:1. Тут же пенальти, Виктор Бонифасе пробил по центру, а голкипер завалился в сторону.

Во втором тайме после ошибки защитника Шик атаковал из штрафной в дальний угол - парировано ногой. Бонифасе получил мяч на острие атаки и метил в левую часть ворот - штанга, при этом вратарь не реагировал. Редкий момент у «Бохума», Кевин Штёгер по летящему мячу сыграл не лучшим образом - промах. Амин Адли дважды расстреливал ворота, но попал в защитника, а также выручил вратарь. Он же сыграл на линии вратарской головой после подачи корнера - 0:3. Эдмон Тапсоба наносил удар, а Нейтан Телла в явном офсайде подправил полет мяча - не засчитан гол.  Йосип Станишич на краю штрафной неожиданно для вратаря стрельнул в ближний угол - 0:4. Снова он на острие, выход один на один с вратарем и передача на одинокого Алехандро Гримальдо - 0:5.

«Байер» на 15 очков опережает ближайшего конкурента, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Бохум0:5Байер Л
  41'Шик Патрик (0:1)
  45'Бонифасе Виктор (0:2)
  76'Адли Амин (0:3)
  86'Станишич Йосип (0:4)
  90'Гримальдо Алехандро (0:5)
Риман МануэльПасслак Феликс  15'Ордец Иван  63'Шлоттербек Кевен  45'Бернардо Фернандес 46' (Машович Эрхан ( 46') Лосилья Антони 61' (Дашнер Лукас ( 61') Патрик ОстерхагеАсано Такума 20' (Оерманн Тим ( 20') Штёгер КевинВиттек МаксимилианХофманн Филипп 61' (Беро Матуш ( 61')
Запасные: Брошински МорицЛоосли НоаАнтви-Аджей КристоферЛуте АндреасГамбоа Кристиан
Градецки ЛукашКоссуну Одилон 64' (Хофманн Йонас ( 64') Та ДжонатанТапсоба ЭдмонСтанишич ЙосипАртур IАндрих РобертДжака Гранит 79' (Пуэрта Густаво ( 79') Телла Нейтан  27' 79' (Гримальдо Алехандро ( 79') Бонифасе Виктор 69' (Адли Амин ( 69') Шик Патрик 69' (Иглесиас Борха ( 69')
Запасные: Фримпонг ЖеремиПаласиос ЭсекиэльКоварж МатейИнкапье Пьеро
12 мая. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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