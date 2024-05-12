Тухель: «Я приходил в «Баварию», чтобы выиграть как можно больше трофеев»

Рулевой «Баварии» Томас Тухель подвёл итоги своей работы в клубе после победы в последнем домашнем матче сезона над «Вольфсбургом» (2:0).

Мюнхенцы забили два быстрых мяча и выиграли в поединке 33-го тура Бундеслиги. Для Тухеля это последняя игра на «Альянц Арене» перед уходом.

«Я люблю футбол, это важная часть моей жизни. Для меня большая честь работать тренером на таком уровне. Я приехал сюда, чтобы выиграть как можно больше трофеев, но мы не смогли этого сделать. До февраля мы отставали от «Байера» всего на два очка. Мы добивались результатов, не играя по-настоящему хорошо и имея проблемы с травмами. Те две недели, когда мы проиграли в Леверкузене, Риме и Бохуме, обошлись нам слишком дорого», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.