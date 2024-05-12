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Чемпионат Германии. Бундеслига

Смешанный состав «Баварии» быстро разобрался с «Вольфсбургом»

12 Мая 2024 • 20:23 Комментировать
Бавария
2:0
Вольфсбург
окончен

После сложнейшего матча с «Реалом» в Лиге чемпионов «Бавария» ослабленным составом вынуждена была играть на максимум в игре с «Вольфсбургом», чтобы вернуть второе место Бундеслиги. После провала обороны «волков» Ловро Звонарек с правого угла штрафной несильно, но точно поразил дальнюю часть ворот - 1:0. Вскоре Томас Мюллер не стал бить, а отбросил мяч Леону Горецке, который с 15 метров пульнул в правый верхний угол - 2:0. Мюллер разобрался с защитником и выкатил мяч под голевой удар Брайану Сарагосе. Но разгрома нет, так как судьи усмотрели вне игры.

Невероятно, но следующий опасный момент произошел через час. Вынос мяча в линию атаки «Баварии», Мюллер убегал один на один с вратарем, но отпустил от себя мяч. У гостей в концовке первый момент создал Максанс Лакруа, но здесь все равно промах.

За тур до конца сезона «Бавария» потеснила «Штутгарт» со второго места, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Бавария2:0Вольфсбург
(1:0) Звонарек Ловро4'  
(2:0) Горецка Леон13'  
Нойер Мануэль 74' (Перец Даниэль ( 74') Киммих ЙозуаУпамекано ДайоМин-Чжэ Ким 74' (Де Лигт Маттейс ( 74') Дэвис АльфонсоПавлович АлександрГорецка Леон 74' (Matteo Perez Vinloef ( 74') Мюллер ТомасЗвонарек Ловро 90' (Асп Джонатан ( 90') Сарагоса Брайан 74' (Лаймер Конрад ( 74') Тель Матис
Запасные: Ульрайх СвенСарр БунаДайер ЭрикБоэ Саша
Кастельс КоэнЛакруа МаксансБорнаув СебастьянДженц Мориц 46' (Зесигер Седрик ( 46') Баку Ридле 79' (Томаш Тьягу ( 79') Паредес Кевин 79' (Черны Вацлав ( 79') Арнольд МаксимилианМеле ЙоакимМайер Ловро  53'Виммер Патрик 46' (Каминьски Якуб ( 46') Винд Йонас 85' (Dzenan Pejcinovic ( 85')
Запасные: Амоако КофиПерван ПаваоБехренс КевинФишер Килиан
12 мая. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вольфсбург

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