Смешанный состав «Баварии» быстро разобрался с «Вольфсбургом»

После сложнейшего матча с «Реалом» в Лиге чемпионов «Бавария» ослабленным составом вынуждена была играть на максимум в игре с «Вольфсбургом», чтобы вернуть второе место Бундеслиги. После провала обороны «волков» Ловро Звонарек с правого угла штрафной несильно, но точно поразил дальнюю часть ворот - 1:0. Вскоре Томас Мюллер не стал бить, а отбросил мяч Леону Горецке, который с 15 метров пульнул в правый верхний угол - 2:0. Мюллер разобрался с защитником и выкатил мяч под голевой удар Брайану Сарагосе. Но разгрома нет, так как судьи усмотрели вне игры.

Невероятно, но следующий опасный момент произошел через час. Вынос мяча в линию атаки «Баварии», Мюллер убегал один на один с вратарем, но отпустил от себя мяч. У гостей в концовке первый момент создал Максанс Лакруа, но здесь все равно промах.

За тур до конца сезона «Бавария» потеснила «Штутгарт» со второго места, соперник - 12-й.