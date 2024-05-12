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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Баварию» отшил уже пятый тренер: Кто в итоге согласится заменить Тухеля

12 Мая 2024 • 18:50 Комментировать

«Бавария» никак не может договориться с новым тренером, получая отказ за отказом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кого в итоге назначат мюнхенцы.

Отказ за отказом

Кажется, «Бавария» не была готова к тому, что тренеры не захотят выстроиться в очередь, чтобы принять команду. Первым кандидатом был Хаби Алонсо, когда мюнхенцы хотели действовать в обычной для себя манере – забрать лучшего от конкурента по внутреннему чемпионату. Однако баск предпочёл провести ещё сезон в Леверкузене, видимо, в ожидании приглашения из «Реала».

Был вариант вернуть Юлиана Нагельсманна, но тот неожиданно решил задержаться в сборной Германии до следующего чемпионата мира, а не возвращаться на клубный уровень. Такое же решение принял Ральф Рангник, чья кандидатура в принципе вызывала удивление. В «Астон Вилле» решил остаться Унаи Эмери, который тоже обсуждался. Зинедин Зидан и вовсе отказал «Баварии», находясь без работы.

Ходили ещё слухи о шестом тренере в лице Хосепа Гвардиолы. Однако это изначально выглядело странно: не было оснований предполагать, что каталонец уйдёт из «Манчестер Сити» ради возвращения в Мюнхен. Представители Гвардиолы слухи быстро опровергли. Более того, на фоне всех отказов появилась информация, что «Бавария» готова сохранить Томаса Тухеля, но наставник мюнхенцев отверг такую идею, учитывая, что в клубе слишком активно искали ему замену.

Почему никто не хочет идти в «Баварию»?

Это, пожалуй, самый интересный вопрос. «Бавария» – это топ-клуб, один из самых богатых в Европе. У мюнхенцев сильный состав, что помогло в этом сезоне претендовать на победу в Лиге чемпионов. Более того, «Бавария» – это почти гарантированные трофеи (текущий сезон выглядит исключением из правил). Однако тренеры отказываются один за другим.

Удивительно, но «Бавария» стремительно за пару лет потеряла конструируемый годами образ клуба-семьи. Много лет казалось, что в Мюнхене работают профессионалы, которые выстраивают доверительные отношения. Однако в последние годы действия руководства «Баварии» выглядят хаотичными. С одной стороны, клуб всеми силами переманивает Нагельсманна, но при этом не даёт ему трансферной поддержки, требуя решения задач, продав Роберта Левандовски. Когда тренер добивается результата – клуб всеми силами заманивает Томаса Тухеля. Ему как раз создают условия на трансферном рынке, но также не содействуют в сложной ситуации, безжалостно объявляя о расставании.

Есть ощущение, что тренеры смотрят на всю ситуацию в «Баварии» и не спешат в это окунаться. При этом Бундеслига сама по себе не выглядят самым интересным чемпионатом. В итоге кто-то предпочитает другие турниры, а кто-то просто не хочет решать проблемы «Баварии».

Кто примет «Баварию»?

Вопросов всё больше, хотя кандидатов пока ещё хватает. Кажется, что сейчас основной – это Роберто де Дзерби из «Брайтона», который ждёт приглашения из топ-клуба. Пока что не объявлено, что Антонио Конте принимает какой-либо итальянский клуб, хотя таких разговоров всё больше. Жозе Моуринью якобы ждёт приглашения из «Баварии», и хотя в такой поворот событий не верится, от безысходности исключать вариант не стоит. Сообщалось о возможном приглашении Эрика тен Хага, но это будет возможно только в случае увольнения нидерландского специалиста из «МЮ». В конце концов есть Рубен Аморим, который со «Спортингом» выиграл чемпионат Португалии, а в «Ливерпуль» не переедет.

Однако сейчас уже очевидно, что «Бавария» на пост тренера назначит далеко не того, кого хотела бы. В итоге стоит вернуться к моменту, когда принималось решение об уходе Тухеля. Зачем было поддаваться эмоциям и выгонять тренера, который в целом проделал хорошую работу? 

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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