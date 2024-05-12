Нойеру покорилась отметка в 500 матчей в Бундеслиге

В воскресенье вечером «Бавария» проводит домашний матч чемпионата Германии против «Вольфсбурга». С первых минут в составе мюнхенской команды вышел вратарь Мануэль Нойер. Для 38-летнего футболиста это 500-й матч в Бундеслиге.

В предыдущих 499 играх Бундеслиги за «Шальке» и «Баварию» Нойер пропустил 423 гола. При этом в 224 играх голкиперу удалось уйти с поля без пропущенных мячей.

Следить за игрой чемпионата Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Мюнхенцам нужно брать очки, чтобы вернуться на второе место в турнирной таблице.