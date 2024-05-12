«Хоффенхайм» забил 6 мячей в последнем домашнем матче «Дармштадта»

«Дармштадт» провалил последний домашний матч перед вылетом из Бундеслиги, получив сразу шесть мячей от «Хоффенхайма». На второй минуте Ила Бебу обыгрался с партнером в штрафной и открыл счет. На шестой - Максимилиан Байер удвоил перевес, сыграв на грани офсайда. На экваторе тайма отличился Павел Кадержабек. Тут же после корнера забил головой Озан Кабак. На 44-й минуте Байер оформил дубль. Сразу после перерыва второй гол забил и Бебу - 0:6.

«Дармштадт» давно занял последнее место, соперник - седьмой с прицелом на шестую строчку.