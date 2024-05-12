«Хоффенхайм» забил 6 мячей в последнем домашнем матче «Дармштадта»

«Дармштадт» провалил последний домашний матч перед вылетом из Бундеслиги, получив сразу шесть мячей от «Хоффенхайма». На второй минуте Ила Бебу обыгрался с партнером в штрафной и открыл счет. На шестой - Максимилиан Байер удвоил перевес, сыграв на грани офсайда. На экваторе тайма отличился Павел Кадержабек. Тут же после корнера забил головой Озан Кабак. На 44-й минуте Байер оформил дубль. Сразу после перерыва второй гол забил и Бебу - 0:6.
«Дармштадт» давно занял последнее место, соперник - седьмой с прицелом на шестую строчку.
Протокол игры
|2'Бебу Ила (0:1)
|6'Байер Максимилиан (0:2)
|22'Кадержабек Павел (0:3)
|26'Кабак Озан (0:4)
|44'Байер Максимилиан (0:5)
|51'Бебу Ила (0:6)
Брунст Александер•Мюллер Янник• 53'Кларер Кристоф•Маглица Матей•Карич Эмир81' (Кемпе Тобиас (81') •Юстван Юлиан•Мелем Марвин•Нюрнбергер Фабиан56' (Хольтманн Геррит (56') •Скарке Тим 68'72' (Мюллер Андреас (72') •Вильхельмссон Оскар46' (Сейдель Аарон (46') •Хонзак Матиас46' (Гьясула Клаус (46') 75'
Бауманн Оливер•Кабак Озан46' (Тохумджу Умут (46') •Гриллич Флориан•Акпогума Кевин•Кадержабек Павел•Прёмель Гриша•Стах Антон46' (Дрекслер Тим (46') •Крамарич Андрей•Бюльтер Мариус72' (Журасек Давид (72') •Бебу Ила85' (Вегхорст Ваут (85') •Байер Максимилиан72' (Беккер Финн (72')
Запасные: Сков Роберт•Бишоф Том•Филипп Лука•Брукс Джон
12 мая. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".
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