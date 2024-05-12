Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» забил 6 мячей в последнем домашнем матче «Дармштадта»

12 Мая 2024 • 18:26 Комментировать
Дармштадт
0:6
Хоффенхайм
окончен

«Дармштадт» провалил последний домашний матч перед вылетом  из Бундеслиги, получив сразу шесть мячей от «Хоффенхайма». На второй минуте Ила Бебу обыгрался с партнером в штрафной и открыл счет. На шестой - Максимилиан Байер удвоил перевес, сыграв на грани офсайда. На экваторе тайма отличился Павел Кадержабек. Тут же после корнера забил головой Озан Кабак. На 44-й минуте Байер оформил дубль. Сразу после перерыва второй гол забил и Бебу - 0:6.

«Дармштадт» давно занял последнее место, соперник - седьмой с прицелом на шестую строчку.

Протокол игры  
Дармштадт0:6Хоффенхайм
  2'Бебу Ила (0:1)
  6'Байер Максимилиан (0:2)
  22'Кадержабек Павел (0:3)
  26'Кабак Озан (0:4)
  44'Байер Максимилиан (0:5)
  51'Бебу Ила (0:6)
Брунст АлександерМюллер Янник  53'Кларер КристофМаглица МатейКарич Эмир 81' (Кемпе Тобиас ( 81') Юстван ЮлианМелем МарвинНюрнбергер Фабиан 56' (Хольтманн Геррит ( 56') Скарке Тим  68' 72' (Мюллер Андреас ( 72') Вильхельмссон Оскар 46' (Сейдель Аарон ( 46') Хонзак Матиас 46' (Гьясула Клаус ( 46'  75')
Запасные: Шнелльхардт ФабианПфайффер ЛукаИшервуд ТомасШуэн Марсель
Бауманн ОливерКабак Озан 46' (Тохумджу Умут ( 46') Гриллич ФлорианАкпогума КевинКадержабек ПавелПрёмель ГришаСтах Антон 46' (Дрекслер Тим ( 46') Крамарич АндрейБюльтер Мариус 72' (Журасек Давид ( 72') Бебу Ила 85' (Вегхорст Ваут ( 85') Байер Максимилиан 72' (Беккер Финн ( 72')
Запасные: Сков РобертБишоф ТомФилипп ЛукаБрукс Джон
12 мая. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Дармштадт

Новости по матчу

11 Мая
16:28
Прогноз и ставка на матч Дармштадт — Хоффенхайм чемпионата Германии — 12 мая 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Модрич принял решение по будущему Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Дармштадт Дармштадт
Хоффенхайм Хоффенхайм
0
6
3.25 3.95 1.97
Видео
14 мин
Бавария Бавария
Вольфсбург Вольфсбург
2
0
1.21 7.40 9.00
Видео
12.05.24 в 20:30
Бохум Бохум
Байер Л Байер Л
4.80 4.30 1.59
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
18:38 · Англия. Премьер-лига
Агент рассказал о ситуации с будущим ван де Бека – игрок не хочет возвращаться в АПЛ
18:32 · Германия. Бундеслига
Нойеру покорилась отметка в 500 матчей в Бундеслиге
18:26 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» забил 6 мячей в последнем домашнем матче «Дармштадта»
18:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Вольфсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:42 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила состав на последний домашний матч сезона
16:37 · Германия. Бундеслига
«Санкт-Паули» вернулся в Бундеслигу 13 лет спустя
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла усиление в АПЛ
12:32 · Германия. Бундеслига
«Реал» определился с главной трансферной целью слухи
09:06 · Германия. Бундеслига
«Милан» готовит 50 миллионов евро на нового нападающего
08:47 · Германия. Бундеслига
Жена Мюллера отписалась от футболиста после вылета из Лиги чемпионов 4
08:41 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» принял решение по главному тренеру
08:06 · Германия. Бундеслига
​«Штутгарт» установил абсолютный рекорд Бундеслиги
07:05 · Германия. 2-я бундеслига
​«Хольштайн» - 58-й клуб, который сыграет в Бундеслиге
11 Мая
21:23 · Германия. Бундеслига
«Майнц» быстро разгромил «Боруссию» из Дортмунда 1
19:00 · Германия. Бундеслига
«Майнц» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
Все новости
Рекомендуем