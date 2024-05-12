«Бавария» объявила состав на последний домашний матч сезона

В воскресенье «Бавария» проведёт последний домашний матч в сезоне 2023/2024. Соперником мюнхенцев будет «Вольфсбург». Рулевой «Баварии» Томас Тухель принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Киммих, Горецка, Сарагоса, Дэвис, Мюллер, Звонарек, Тель, Павлович.

На текущий момент «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. От второго «Штутгарта» мюнхенцы отстают на балл, проведя на матч меньше. Чемпионом Германии уже стал «Байер».

Матч «Бавария» - «Вольфсбург» стартует в 18:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.