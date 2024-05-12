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Флик выдвинул два условия «Баварии»

12 Мая 2024 • 17:32 Комментировать (1)

Ханс-Дитер Флик летом может вернуться на тренерский мостик «Баварии». В пятницу мюнхенский клуб провёл переговоры с 59-летний специалистом. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Abendzeitung München, Флик выразил готовность снова поработать в клубе при определённых условиях:

- во-первых, он не хочет быть временным вариантом – обсуждается контракт до середины 2026 года;

- во-вторых, Флик хочет, чтобы в его тренерский штаб вошли Мирослав Клозе и Тони Тапалович.

Как известно, по завершению текущего сезона тренерское кресло в «Баварии» покинет Томас Тухель. Об этом было объявлено ещё зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мирослав Клозе Томас Тухель Ханс-Дитер Флик Тони Тапалович ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
12 Мая 2024 в 17:41
только мне почему-то кажется, что второй приход Флика не поможет Баварии - такой как была в тот раз Бавария уже не будет.....
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