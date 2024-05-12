Флик выдвинул два условия «Баварии»

Ханс-Дитер Флик летом может вернуться на тренерский мостик «Баварии». В пятницу мюнхенский клуб провёл переговоры с 59-летний специалистом. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Abendzeitung München, Флик выразил готовность снова поработать в клубе при определённых условиях:

- во-первых, он не хочет быть временным вариантом – обсуждается контракт до середины 2026 года;

- во-вторых, Флик хочет, чтобы в его тренерский штаб вошли Мирослав Клозе и Тони Тапалович.

Как известно, по завершению текущего сезона тренерское кресло в «Баварии» покинет Томас Тухель. Об этом было объявлено ещё зимой.